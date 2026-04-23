По информации Донского городского суда

Донской городской суд утвердил мировое соглашение по трудовому спору между бывшим сотрудником и АО «Торговый дом «Перекресток» о восстановлении на работе и компенсации морального вреда.

В ходе разбирательства было установлено, что истец работал в компании водителем-экспедитором с ноября 2021 года. В период временной нетрудоспособности, вызванной необходимостью ухода за малолетним ребенком, работодатель уволил его за прогул на основании пп. «а» ч. 1 ст. 81 ТК РФ. Не согласившись с увольнением, гражданин обратился в суд с требованиями признать приказ незаконным, восстановить его в должности и взыскать компенсацию морального вреда в размере 20 000 рублей.

Стороны представили в суд проект мирового соглашения. По его условиям ответчик добровольно обязался:

изменить в трудовой книжке истца формулировку увольнения с «прогул» на «соглашение сторон» (п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ);

указать другую дату увольнения;

выплатить компенсацию морального вреда в сумме 5000 рублей;

направить сведения о периоде временной нетрудоспособности истца в Социальный фонд России (СФР).

В свою очередь, истец отказался от остальной части исковых требований.

Определение суда об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному исполнению. Оно может быть обжаловано в кассационной инстанции в течение одного месяца со дня его вынесения.