В Туле ищут 89-летнюю Клавдию Борисову

Бабушка ушла из дома 21 марта и не вернулась.

Волонтёры отряда «ЛизаАлерт» обращаются к тулякам с просьбой о помощи. Накануне в Туле пропала 89-летняя Клавдия Николаевна Борисова. Пенсионерка нуждается в помощи врачей!

Приметы: рост 155 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые. Одежда: серое пальто, фиолетовый фартук, жёлто-коричневый сарафан, чёрные галоши, жёлто-коричневый платок. При себе чёрная сумка и такая же трость.

Видели пропавшую? Пожалуйста, позвоните по телефону 8(800)700-54-52 или 112!