  В Щекинском районе водитель не побоялся обгона в месте смертельного ДТП
В Щекинском районе водитель не побоялся обгона в месте смертельного ДТП

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Туляк прислал в нашу традиционную рубрику кадры, снятые в районе 216 км автодороги М-2 «Крым». На записи видно, как водитель легковушки дважды выехал на встречную полосу в запрещенных местах.

«Это то место, где недавно было смертельное ДТП с Тонаром. Снято 3 марта, в 11:54»,- отметил автор видео.

Напомним, 8 марта на 216-м км автодороги М-2 «Крым» 58-летний водитель автомобиля DAF с полуприцепом «Тонар», по предварительной информации, выехал на встречку и врезался в ГАЗ, Chevrolet Aveo и Chery Tiggo.

Как сообщили в Госавтоинспекции, в результате ДТП погиб водитель Chevrolet.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
