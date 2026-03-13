Полицейские нашли в двух районах Тулы «резиновые квартиры»

Фото из архива Myslo

Участковые уполномоченные полиции и вместе с сотрудниками миграционной службы выявляют факты фиктивной постановки на учет иностранцев и лиц без гражданства.

В Пролетарском округе Тулы 55-летний мужчина зарегистрировал в своей квартире девять иностранцев. Фактически по этому адресу они не проживали. 45-летний житель Заречья фиктивно предоставил жильё пятерым мигрантам.

Ещё один случай выявлен в пос. Ленинский. Его 69-летняя хозяйка незаконно «приютила» пять человек. В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что по всем случаям проводятся процессуальные проверки, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Сотрудники полиции обращаются к тулякам с просьбой сообщать обо всех фактах нарушения миграционного законодательства в ближайший отдел полиции или по телефону 102.