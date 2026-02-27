  1. Моя Слобода
В Киреевске риелтор продала квартиру клиентки и присвоила деньги: ущерб составил 4 млн рублей

А еще у одной клиентки женщина забрала 1,3 млн рублей.

Фото: соцсети.

В Киреевском районе 33-летняя местная жительница обвиняется в мошенничестве, сообщает пресс-служба регионального СК.

Следствием установлено, что в мае 2024 года обвиняемая, работавшая риелтором, получила от клиента 1 300 000 рублей. Эти деньги должны были пойти на строительство дома. Риелтор прикарманила деньги, не выполнив обещанные обязательства.

А в августе 2025 года женщина пообещала другой клиентке помочь продать квартиру. Получила от нее генеральную доверенность, продала жилье за 4 миллиона рублей и присвоила себе эти деньги.

«В настоящий момент принимаются меры к возмещению причиненного ущерба. Расследование уголовного дела продолжается. Обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — добавили в пресс-службе СК.

сегодня, в 15:33 +1
