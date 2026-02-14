  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Двух москвичей и украинца осудили за подготовку теракта в Туле - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Двух москвичей и украинца осудили за подготовку теракта в Туле

Их приговорили в общей сложности к 57 годам лишения свободы.

Двух москвичей и украинца осудили за подготовку теракта в Туле
Фото из архива Myslo.

Дело рассматривал второй западный окружной военный суд в закрытом режиме, сообщает ТАСС. 

Обвиняемые через мессенджер контактировали с человеком, действующим в интересах Украины, и помогали ему готовить теракт в Туле, закупая и передавая взрывчатые вещества и взрывные устройства.

Фигуранты неоднократно фотографировали интересующие заказчика объекты и передавали снимки своему заказчику. Теракт они планировали совершить в феврале 2025 года. 

Фигурантов приговорили к лишению свободы на сроки от 17 до 22 лет. Приговор в законную силу не вступил. 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 15:20 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
теракт суд
Погода в Туле 14 февраля: снег с дождём и до +3
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 14 февраля: снег с дождём и до +3
сегодня, в 09:00, 135 1498 3
Лавина снега с крыши накрыла припаркованные автомобили в Щекино
Жизнь Тулы и области
Лавина снега с крыши накрыла припаркованные автомобили в Щекино
сегодня, в 11:15, 37 1705 3
В Тульской области 15 февраля завоют сирены
Жизнь Тулы и области
В Тульской области 15 февраля завоют сирены
сегодня, в 10:31, 32 1266 -6
Выходные в Тульской области будут мокрыми и пасмурными
Жизнь Тулы и области
Выходные в Тульской области будут мокрыми и пасмурными
вчера, в 20:48, 76 1221 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
От уборки снега до перебоев с водой: стало известно, на что туляки жаловались губернатору в феврале
От уборки снега до перебоев с водой: стало известно, на что туляки жаловались губернатору в феврале
На Одоевском шоссе водитель решил не переживать из-за красного
На Одоевском шоссе водитель решил не переживать из-за красного

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.