Двух москвичей и украинца осудили за подготовку теракта в Туле

Их приговорили в общей сложности к 57 годам лишения свободы.

Фото из архива Myslo.

Дело рассматривал второй западный окружной военный суд в закрытом режиме, сообщает ТАСС.

Обвиняемые через мессенджер контактировали с человеком, действующим в интересах Украины, и помогали ему готовить теракт в Туле, закупая и передавая взрывчатые вещества и взрывные устройства.

Фигуранты неоднократно фотографировали интересующие заказчика объекты и передавали снимки своему заказчику. Теракт они планировали совершить в феврале 2025 года.

Фигурантов приговорили к лишению свободы на сроки от 17 до 22 лет. Приговор в законную силу не вступил.