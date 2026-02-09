Задержанного за взятку в 37 тысяч участкового из Заокского посадили под домашний арест

Фото из архива Myslo.

В Алексине возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника полиции, причастного к коррупционному преступлению, сообщили в СК РФ по Тульской области. Дело о получении взятки возбудили после того, как на нарушителя вышли его же коллеги из управления собственной безопасности регионального УМВД.



Известно, что обвиняемый занимал должность участкового в ОМВД по Заокскому району. Взятку он получил от иностранца за то, чтобы не составлять на него протокол за нарушение режима пребывания в России.

В настоящее время бывший участковый задержан, ему предъявлено обвинение по ст. 290 ч. 3 УК РФ, мужчину поместили под домашний арест.

Иностранцу также предъявили обвинение — в даче взятки.