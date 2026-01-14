В Туле возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения на подростка

В следственном отделе по Зареченскому району Тулы СУ СК России по возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой с угрозой применением насилия опасного для жизни и здоровья).



По данным следствия, 3 января на улице Октябрьской местный житель, угрожая 16-летнему подростку ножом, отобрал у него телефон.

В настоящее время мужчина задержан, ему предъявлено обвинение. Следователем проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств, а также на возмещение причиненного преступлением ущерба.