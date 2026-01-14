  1. Моя Слобода
Вадим Долгашов покинул пост военного прокурора Тулы

И был назначен на аналогичную должность в Белгороде.

Вадим Долгашов был назначен на должность военного прокурора Тулы в 2022 году. Он сменил Максима Самойлова, который перешел на новое место службы в Санкт-Петербург. 

Вадим Долгашов — уроженец Москвы. В 2012 году окончил прокурорско-следственный факультет Военного университета Минобороны России. В органах военной прокуратуры занимал должности помощника, старшего помощника и заместителя военного прокурора гарнизона. До назначения в Тульский гарнизон занимал должность военного прокурора отдела надзора военной прокуратуры Западного военного округа.

вчера, в 16:40
