В Плеханово у торопливого водителя «нашла коса на камень»

Видео с нарушителями появилось в Сети.

В телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали видео, снятое в поселке Плеханово. На записи видно, как два водителя решили, что им не нужно стоять вместе со всеми в пробке, а можно объехать других автомобилистов по встречной полосе…

«Великое утреннее стояние на Плехановском переезде. А этим надо быстрее всех!», — прокомментировал автор кадров.

 

Сюжет: Накажи автохама
В Тульской области больше всего учителей начальных классов: инфографика от Туластата
В Тульской области больше всего учителей начальных классов: инфографика от Туластата
В Большой Туле УАЗ влетел в столб: водитель погиб
В Большой Туле УАЗ влетел в столб: водитель погиб
