Тулячка получила 9,5 года колонии за убийство сожителя кухонным ножом
Конфликт возник на почве взаимной неприязни и регулярного совместного употребления спиртного.

Гособвинитель Богородицкой межрайонной прокуратуры поддержал в суде обвинение по уголовному делу в отношении 33-летней местной жительницы. 

Как установило следствие, вечером 19 мая 2025 года пара находилась возле дома на улице 30 лет Победы. Между ними завязался конфликт, вызванный личной неприязнью друг к другу и регулярным употреблением алкоголя, рассказали в региональной прокуратуре. 

Разозлившись, женщина схватила кухонный нож и ударила сожителя в область грудной клетки. От полученного повреждения 35-летний пострадавший скончался на месте преступления.

Суд приговорил виновную к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.
 
 

вчера, в 12:21 +1
