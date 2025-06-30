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Раскладывали кокаин и избили полицейского: в Новомосковске завершили расследование дела гастролеров из Рязани

Раскладывали кокаин и избили полицейского: в Новомосковске завершили расследование дела гастролеров из Рязани

Оперативнику досталось не менее пяти ударов, в том числе по голове.

В Новомосковске завершили расследование уголовного дела в отношении преступников из Рязани, которые решили подзаработать к прошлому Новому году.

Мужчину и женщину обвиняют по 99 эпизодам покушения на сбыт наркотиков организованной группой (ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), 39 эпизодам за покушение на сбыт наркотиков организованной группой в крупном размере (ч. 3 ст. 30 п. п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) и за избиение полицейского (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Напомним, 11 декабря 2024 года мужчина и женщина пытались скрыться от сотрудников на автомобиле после того, как разложили несколько свертков с наркотическим веществом в тайниках на улицах Новомосковска. Один из оперативников прыгнул в машину, где закладчики нанесли ему пять ударов по голове и телу и залили перцовым баллончиком.

В ходе потасовки водитель не справился с управлением и попал в ДТП. Сотрудники изъяли у пары 49 граммов кокаина и 395 граммов мефедрона.

Гастролеров заключили под стражу, уголовное дело направлено в суд.

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Автор:
сегодня, в 12:07 0
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