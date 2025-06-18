Москвичка хотела продать почти 2 килограмма наркотиков в Туле

Фото прокуратуры Тульской области

Тульский суд признал 22-летнюю жительницу Москвы виновной в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).

В феврале 2025 года женщина получила от подельника информацию о местонахождении «мастер-клада» с 1992 граммами клефедрона (дешевый аналог мефедрона). Оптовую партию москвичка забрала и расфасовала на мелкие «веса», которые планировала продавать на территорию Тулы.

Наркотики, которые женщина хранила в автомобиле, изъяли сотрудники полиции. Суд приговорил москвичку к 7 годам в колонии общего режима.