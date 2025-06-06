  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. За пять месяцев в Тульской области из-за выезда на встречку в ДТП пострадали 150 человек - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
За пять месяцев в Тульской области из-за выезда на встречку в ДТП пострадали 150 человек
Фото из архива Myslo.

За пять месяцев в Тульской области из-за выезда на встречку в ДТП пострадали 150 человек

Погибло 15.

За пять месяцев 2025 года на дорогах Тульской области по вине водителей из-за выезда на полосу встречного движения произошло 76 ДТП, в которых 15 человек погибли, 150 получили травмы. Об этом рассказали в областной ГАИ.

Выезд на встречку представляет особую опасность вне населенных пунктов, где скоростной режим выше и последствия столкновения автомобилей более тяжкие. Страдают в таких ДТП не только нарушители, но и случайные участники дорожного движения.

В Госавтоинспекции напомнили, что подобное нарушение влечет наложение административного штрафа в размере 5000 рублей или лишение права управления на срок от 4 до 6 месяцев. Повторное совершение данного административного правонарушения влечет лишение водительских прав на один год.
 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 17:28 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
ГАИвыезд на встречку

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Банки начнут снижение ставок по вкладам на средние и длинные сроки
Банки начнут снижение ставок по вкладам на средние и длинные сроки
Для 60% жителей ЦФО важен гибкий график на первой работе
Для 60% жителей ЦФО важен гибкий график на первой работе
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.