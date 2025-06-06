За пять месяцев в Тульской области из-за выезда на встречку в ДТП пострадали 150 человек

Фото из архива Myslo.

За пять месяцев 2025 года на дорогах Тульской области по вине водителей из-за выезда на полосу встречного движения произошло 76 ДТП, в которых 15 человек погибли, 150 получили травмы. Об этом рассказали в областной ГАИ.

Выезд на встречку представляет особую опасность вне населенных пунктов, где скоростной режим выше и последствия столкновения автомобилей более тяжкие. Страдают в таких ДТП не только нарушители, но и случайные участники дорожного движения.

В Госавтоинспекции напомнили, что подобное нарушение влечет наложение административного штрафа в размере 5000 рублей или лишение права управления на срок от 4 до 6 месяцев. Повторное совершение данного административного правонарушения влечет лишение водительских прав на один год.

