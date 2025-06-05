В Туле осудили участников этнической ОПГ

Фото прокуратуры Тульской области.

В Привокзальном суде вынесли приговоры участникам организованной преступной группировки, которая действовала на территории Белева. Бандитам от 22 до 35 лет, большинство из них выходцы из Северокавказских республик.

ОПГ создал 25-летний житель Белева. Банда действовала на территории города с июня 2022-го по март 2023 года. Участники совершили 12 преступлений, похищено имущество на сумму больше 200 тысяч рублей. Группировку совместно разрабатывали МВД и ФСБ.

За вымогательство и грабеж участников ОПГ приговорили к лишению свободы на сроки от 9 до 18 лет. Двум осужденным назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1 и 2 два года соответственно.