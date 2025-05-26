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Тульские артиллеристы уничтожили замаскированное орудие ВСУ в приграничном районе Курской области
Скрин из видео Минобороны РФ.

Тульские артиллеристы уничтожили замаскированное орудие ВСУ в приграничном районе Курской области

Бойцы сработали эффективно и слаженно.

Боевые расчеты 152-мм буксируемых орудий 2А36 «Гиацинт-Б» артиллерийского Тульского соединения ВДВ в ходе ведения контрбатарейной борьбы вдоль границы Курской области постоянно наносят огневое поражение живой силе ВСУ, выводят из строя и уничтожают артиллерийские системы и склады противника, рассказали в Минобороны России. 

В ходе ведения воздушной разведки в лесополосе было обнаружено замаскированное орудие ВСУ, которое постоянно вело огонь по нашим передовым позициям и мешало продвижению наших штурмовых групп.

После установления точных координат целей они были переданы расчету 152-мм пушки «Гиацинт-Б» для нанесения огневого поражения. Расчет артиллеристов-десантников незамедлительно осуществил наведение орудия. После первого выстрела произвел корректировку, а вторым выстрелом точно поразил цель, уничтожив артиллерийскую установку противника.

«Расчет „Гиацинта-Б“ артиллеристов-десантников из Тулы сработал эффективно и слаженно. Кадры объективного контроля, полученные с комплекса БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении цели», — отметили в ведомстве. 

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