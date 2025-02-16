Спорт – это модно: в Туле прошли гонки «Лыжня России»

Центр «Веденино» принял участников Всероссийской массовой гонки. В этом году она была посвящена 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Две тысячи участников

Для того, чтобы выйти на старт самых масштабных в России гонок надо было всего лишь желание встать на лыжи, медицинская справка о здоровье и хорошее настроение. Всем остальным организаторы обеспечивали. При заявке выдавалась даже сувенирная шапочка с символикой «Лыжни России». Все участники обеспечивались вкусной гречневой кашей с тушенкой, за которой не убывала очередь, и горячим чаем.

А еще был замечательный концерт, приветствия почетных гостей и неповторимая праздничная атмосфера, которая бывает, когда вместе собирается такое огромное количество единомышленников.

Но главное – был снег. Из-за капризов погоды гонку, которая традиционно проводится во вторую субботу февраля, и так пришлось сместить на неделю. Времена пошли такие, что у погоды зимой снега не выпросишь. Пришлось заботиться самим. Последние две недели сотрудники «Веденино» проявляли просто героические усилия, чтобы снега было в достатке. Для этого в центре имеются два снегогенератора. Произведенный с их помощью снег потом развозили самосвалами по трассе и утрамбовывали снегоуплотнительной машиной. Подготовку полностью закончили буквально накануне гонок. И как одобрение свыше накануне вечером пошел снег.

В результате Тульская область стала одним из тех регионов ЦФО, где гонки все-таки состоялись. Как всегда, «Веденино» гостеприимно принял всех гостей, пожелавших заявиться на старт, Приехали любители этого вида зимнего отдыха из Орла, из Рязани, из Серпухова Московской области.

Один из серпуховских гостей, например, настойчиво расспрашивал нас, будет ли в Туле в этом году ночная гонка. Он обязательно хочет приехать. Так что те, кто считает, что тульский бренд – самовары, ружья и пряники, ошибается. У нас еще и лыжи!

Всего на старт вышли более двух тысяч лыжников из Тулы, а также из районов области – Богородицка, Дубны, Венева, Донского, Ясногорска, Волово, Кимовска, Ефремова, Алексина, Щекино, Узловой, Черни.

Взрослые участники стартовали на дистанциях один, два, три и пять километров, дети бежали 600 метров. Отдельные старты были также организованы для участников с ограниченными возможностями.

За ручку с мамой

Конечно же, все приехавшие на тульскую гонку, были преисполнены оптимизма и с удовольствием отвечали на вопросы. Вот, например, Николай из Серпухова. На вопрос как оказался в Туле с улыбкой ответил:

– Судьбинушка моя такая. В прошлом году был здесь, в Веденино. Очень понравилось, решил еще повторить.

Мы поинтересовались, сколько лет он катается на лыжах. Николай ответил, что катается сколько себя помнит. Лет шестьдесят, а то и больше.

А вот по поводу того, чем привлекают лыжи, вновь порадовал остроумием:

– Всё лучше, чем в аптеку ходить.

Тут же наше внимание привлек еще один участник – совсем юный Тимофей. Пока он с удовольствием заряжался энергией перед стартом тульским пряником, мы поговорили с его мамой Татьяной Хромовой. Ну и прежде попросили рассказать об ожиданиях от предстоящих стартов.

– У меня семеро детей, и почти все они станут участниками гонки, – рассказала Татьяна Вячеславовна. – Старший сын сейчас в кадетском училище, поэтому не сможет принять участие. А еще в гонке примут участие пятьдесят моих воспитанников из БегоВелоШколы.

– Сколько же лет Тимофею?

– Два года.

– И уже участвует в гонке?

– Еще с прошлого года. Ему тогда исполнилось год и четыре месяца, топал рядом с мамой, взявшись за ручку.

– Вы сказали, что сегодня будете участвовать в гонках вместе со всеми своими воспитанниками. Как думаете, чем так всех привлекает лыжный спорт?

– Это движение, общение со своими сверстниками, родителями, потому что родители тоже бегут на лыжах вместе с детьми. Мы вовлекаем в спорт не только детей, но и семью. Вообще главное сейчас – здоровый образ жизни. Это приоритетно, красиво, здорово, модно, в конце концов. Выбор такой – либо сидишь смотришь мультики в тепле, либо идёшь на лыжах, катаешься с горки, на коньках вместе со всеми.

– А вы как давно участвуете в «Лыжне России»?

– В Туле с 1998 года, как только эти гонки опять стали проводиться. До этого ездили в Москву. Я сама лыжница, поэтому привлекаю к этому прекрасному виду спорта всех своих детей, и всех других, да еще вместе с их родителями, которые не катались на лыжах со школьных времен.

Секрет семейного счастья

Супруги Каменские из Тулы не успели к общему старту, и им отдельно предоставили возможность принять участие в гонке. Еще бы! Они – одни из самых возрастных участников. Вадиму Евгеньевичу 83 года, а его супруге Галине через месяц будет 84! Но шли к месту старта уверенно.

– Первый раз встала на лыжи после долгого перерыва, – поделилась впечатлениями Галина. – Но в молодости каталась, конечно.

– Папа у нас мастер спорта по биатлону. Тренировался у Александра Ивановича Тихонова, был знаком с Вячеславом Петровичем Ведениным, – не скрывая гордости, рассказывает их дочь Лейла Вадимовна.

А еще большая гордость супругов – трое детей, семеро внуков, четыре правнука! Читайте, завидуйте! И все, между прочим, занимаются спортом. Вместе супруги Каменские уже шестьдесят четыре года! Тоже – пример для молодых, есть на кого равняться.

Конечно, мы не могли не поинтересоваться – каков секрет семейного счастья. Галину такая постановка слегка озадачила:

– На этот вопрос я ответить не смогу. Ни разу не бывало такого, чтобы мы об этом задумывались.

В этом, наверное, и есть ключик семейного счастья. Запоминайте!