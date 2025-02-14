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ГАИ и приставы проведут в Тульской области рейд «Должник»

ГАИ и приставы проведут в Тульской области рейд «Должник»

Мероприятие стартует 17 февраля и продлится 11 дней.

С 17 по 28 февраля сотрудники Госавтоинспекции совместно с Федеральной службой судебных приставов проведут профилактическое мероприятие «Должник», направленное на выявление и привлечение к ответственности лиц, уклоняющихся от добровольной уплаты административных штрафов за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

В случае уклонения от исполнения административного наказания в виде штрафа предусмотрена ответственность по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ. Решение по данному делу принимает суд и влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы штрафа либо административный арест до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.
 

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