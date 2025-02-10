Мошенники повесили на тулячку кредит и убедили продать квартиру 

В Туле жительница Привокзального округа стала жертвой мошенничества, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По предварительной информации, потерпевшей позвонила неизвестная, которая представилась сотрудницей МФЦ. Она убедила тулячку продиктовать код, который поступит ей в СМС-сообщении.



Не обратив внимания на текст сообщения, в котором кроме цифрового кода содержалось предупреждение «Никому не сообщайте код! Его спрашивают ТОЛЬКО мошенники», женщина продиктовала цифры.

После завершения разговора на ее мобильный телефон поступило новое СМС-сообщение, из содержания которого следовало, что третьими лицами осуществлен доступ к личному кабинету тулячки на портале «Госуслуги», а также указан номер службы поддержки. Не обратив внимания, что это сообщение пришло уже с нового номера, попавшаяся в ловушку мошенников тулячка позвонила по указанному номеру, СМС с которым было сгенерировано злоумышленниками.

Ответивший на звонок мужчина представился сотрудником Росфинмониторинга и подтвердил ранее указанную в СМС-сообщении информацию, дополнив, что третьи лица, получившие доступ к её личному кабинету на портале «Госуслуги», направили в разные банки заявки на выдачу кредитов.

Якобы в целях предотвращения незаконных действий злоумышленников и перевода денежных средств на безопасный счет лжесотрудник Росфинмониторинга убедил потерпевшую лично отправиться в банк и оформить потребительский кредит.

Находясь под воздействием обмана, женщина выполнила указания мошенников и перевела на указанный «безопасный» счет по указанным ими реквизитам взятые в кредит денежные средства в размере 200 000 рублей.

Спустя несколько дней потерпевшей вновь позвонил тот же сотрудник Росфинмониторинга и сообщил ей, что злоумышленники оформили от её имени доверенность на третье лицо и пытаются продать принадлежащую ей квартиру.

Снова попавшись на уловку мошенников, в целях совершения якобы фиктивной сделки, женщина, воспользовавшись услугами риэлторской организации, не осознавая правовой характер совершаемых ею действий, продала принадлежащую ей квартиру третьим лицам, а часть полученных от сделки денежных средств в размере 850 000 рублей вновь перевела на «безопасный» счёт. Общий ущерб, причиненный тулячке, превысил 1 млн рублей.



Рассказав о произошедшем знакомым, женщина поняла, что стала жертвой мошенников. По её обращению органами предварительного следствия возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).