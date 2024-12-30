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Опасный разворот: четыре человека пострадали в ДТП под Богучарово

Опасный разворот: четыре человека пострадали в ДТП под Богучарово

Предположительный виновник аварии при развороте не пропустил встречный автоиобиль.

29 декабря в 18:45 на 172 км автодороги М-2 «Крым» (в районе пос. Октябрьский под Богучарово в Туле) 32-летний водитель «Фольксваген Транспортёр», по предварительной информации, при развороте не убедился в безопасности маневра и столкнулся с движущимся в попутном направлении ВАЗ-2115, под управлением 37-летнего мужчины.

В результате ДТП различные травмы получили пассажиры автомобиля «Фольксваген»: женщины 33 и 39 лет, им медицинская помощь была оказана на месте. Водитель и пассажир ВАЗа — 47-летняя женщина — госпитализированы.

Для извлечения пострадавших из искореженного ВАЗа привлекались сотрудники городского Центра гражданской защиты и спасательных работ.

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