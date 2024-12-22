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В Туле на проспекте Ленина перевернулась «Нива»

В Туле на проспекте Ленина перевернулась «Нива»

Чудом обошлось без пострадавших.

В воскресенье, 22 декабря примерно в 13.24 в Туле около дома №157 на пр. Ленина произошла авария. Столкнулись автомобили «Фольксваген» и «ВАЗ», после чего последняя перевернулась на крышу.

В ДТП нет пострадавших. Обстоятельства выясняются.

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Автор:
сегодня, в 15:10 +2
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