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Молодежка «Тулицы» победила лидера лиги

Молодежка «Тулицы» победила лидера лиги

Победная игра прошла в Краснодаре.

Волейбольная «Тулица-2» победила в третьем туре Молодежной лиги. Игра прошла в Краснодаре. Соперниками тулячек стала команда «Минчанка-2».

Таким образом, подопечные Екатерина Осичкиной одержали уже три победы в четырех матчах.

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Автор:
сегодня, в 16:00 0
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