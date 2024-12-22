Молодежка «Тулицы» победила лидера лиги

Волейбольная «Тулица-2» победила в третьем туре Молодежной лиги. Игра прошла в Краснодаре. Соперниками тулячек стала команда «Минчанка-2».
Таким образом, подопечные Екатерина Осичкиной одержали уже три победы в четырех матчах.
Победная игра прошла в Краснодаре.
Волейбольная «Тулица-2» победила в третьем туре Молодежной лиги. Игра прошла в Краснодаре. Соперниками тулячек стала команда «Минчанка-2».
Таким образом, подопечные Екатерина Осичкиной одержали уже три победы в четырех матчах.
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