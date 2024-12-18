Пожар у райотдела полиции в Туле: служебную «Газель» поджег неизвестный

Фото очевидца.

Ранее Myslo сообщал, что вечером 18 декабря в Туле на ул. Староникитской рядом с отделом полиции «Центральный» произошел небольшой пожар.

Очаг возгорания был под днищем служебной «Газели», припаркованной возле здания. По информации Myslo, это был поджог.

Как сообщил нам собственный источник, в Тульской области для поимки злоумышленника введен план «Перехват».

Также предположительно известна и марка автомобиля, на котором передвигался подозреваемый.

Официальной информации по данному происшествию пока не поступало.