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Пожар у райотдела полиции в Туле: служебную «Газель» поджег неизвестный
Фото очевидца.

Пожар у райотдела полиции в Туле: служебную «Газель» поджег неизвестный

Сейчас полицейские разыскивают злоумышленника.

Ранее Myslo сообщал, что вечером 18 декабря в Туле на ул. Староникитской рядом с отделом полиции «Центральный» произошел небольшой пожар. 

Очаг возгорания был под днищем служебной «Газели», припаркованной возле здания. По информации Myslo, это был поджог.

Как сообщил нам собственный источник, в Тульской области для поимки злоумышленника введен план «Перехват».

Также предположительно известна и марка автомобиля, на котором передвигался подозреваемый.

Официальной информации по данному происшествию пока не поступало.

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