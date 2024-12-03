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Пьяный туляк стащил у соседки икону, а потом потерял добычу

Пьяный туляк стащил у соседки икону, а потом потерял добычу

Мужчина задержан, икону ищут.

В Туле полицейские задержали подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону. 

В дежурную часть обратилась 49-летняя местная жительница. Женщина заявила, что из её квартиры была похищена икона. Ущерб от кражи составил 2500 рублей. Стражи порядка в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого. Им оказался 38-летний ранее судимый безработный сосед потерпевшей.

По информации Myslo, вечером 2 декабря пьяный мужчина пришел в гости к соседке, но та сразу же предложила ему уйти к себе. Подозреваемый сначала отказывался покидать чужую квартиру, а потом приметил икону, схватил её и только после этого пошел на выход. Женщина требовала вернуть имущество, но мужчина просто оттолкнул её и скрылся в неизвестном направлении. Когда сотрудники задержали рецидивиста, тот признался в содеянном, но так и не смог пояснить, куда дел икону. 

В настоящее время в полиции проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

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