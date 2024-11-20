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Группа гастролеров угоняла из Тулы «Лексусы»: суд огласил приговор одному из преступников

Группа гастролеров угоняла из Тулы «Лексусы»: суд огласил приговор одному из преступников

Мужчина отправится в колонию строгого режима.

В Туле 38-летний житель Тверской области признан виновным в краже группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Судом установлено, что житель города Старица вместе с соучастниками, в период с июня по август 2021 года, похитил 5 автомобилей — три «Лексуса», Hyundai и Mitsubishi. Преступники использовали специальные устройства и отключали системы безопасности машин, после чего ставили на них подложные номера. После этого автомобили перевозили в Подмосковье.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 10 лет колонии строгого режима. Кроме этого, удовлетворен гражданский иск одного из потерпевших на 3 миллиона рублей. 

Напомним, подробнее об угонах «Лексусов» можно прочитать в расследовании Myslo.


 

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