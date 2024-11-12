В Киреевске пьяный водитель пытался дать гаишнику 100 тысяч. Тот отказался

О попытке взятки инспектор ДПС сообщил куда следует.

В Киреевске следователь СК возбудил уголовное дело о приготовлении к даче взятки (ч. 1 ст. 30 ч. 3 ст. 291 УК РФ).

9 ноября 2024 года местный житель попался сотрудникам ДПС пьяным за рулем и решил откупиться. Он предложил сотруднику ДПС взятку — 100 000 рублей.

— Свой преступный умысел, направленный на совершение коррупционного преступления, мужчина не смог довести до конца, так как правоохранитель отказался от взятки и сообщил о случившемся в органы следствия, — сообщила пресс-служба ведомства.

В ближайшее время мужчине предъявят обвинение. И за пьяную езду ему все также придется ответить.

Следственное управление СК России по Тульской области напоминает:

Взяткой могут считаться не только деньги, передаваемые должностному лицу, но и предметы, услуги и другие выгоды. Наказание за дачу взятки предусматривает также и лишение свободы.

Взяткодатель освобождается от уголовной ответственности, если он активно способствовал раскрытию, расследованию преступления либо в отношении него имело место вымогательство взятки. А также если он добровольно сообщил о взятке в правоохранительные органы.

В СК действует круглосуточная телефонная линия «Остановим коррупцию»:

8 961 152-03-32, позвонив на которую, можно сообщить о совершении коррупционного преступления.