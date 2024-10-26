Житель пос. Бородинский получил судимость за экстремистские комментарии в соцсетях

Фото Артёма Жильцова

Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 200 тысяч рублей.

В Киреевском районе 37-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

По данным телеграм-канала «Тула. ЭкстремиZм», ранее он был оштрафован за комментарии в соцсетях, разжигающие межнациональную рознь, но не встал на путь исправления и продолжил публиковать недопустимые высказывания.

Перед оглашением приговора мужчина заявил, что он «пересмотрел свои убеждения и одумался». Но это не спасло его от судимости по уголовной статье и штрафа в 200 тысяч рублей.