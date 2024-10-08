В Туле вынесли приговор педофилу-рецидивисту: мужчина отправится в колонию особого режима

В Туле 45-летний уроженец Суворова признан виновным в насильственных действиях сексуального характера.

По информации Myslo, обвиняемый приставал к малолетней девочке, которую увидел в магазине. Мужчина несколько раз похлопал её по пятой точке и пошел по своим делам. Ребенок рассказал о подозрительном гражданине родителям, а те, в свою очередь, обратились к правоохранителям. После задержания выяснилось, что обвиняемый ранее был судим за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 7 лет колонии особого режима. Кроме этого, к нему будут применены принудительные меры медицинского характера в виде наблюдения у врача-психиатра амбулаторно по месту отбытия наказания.