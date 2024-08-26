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Педофилу из Тулы грозит пожизненное лишение свободы

Педофилу из Тулы грозит пожизненное лишение свободы

Мужчина домогался несовершеннолетней.

В Туле 45-летний мужчина обвиняется в насильственных действиях сексуального характера.

По информации Myslo, обвиняемый приставал к малолетней девочке: предлагал ей заняться сексом и несколько раз похлопал её по пятой точке. Ребенок рассказал о подозрительном гражданине родителям, а те, в свою очередь, обратились к правоохранителям.

После задержания выяснилось, что обвиняемый ранее был судим за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы. 

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