Педофилу из Тулы грозит пожизненное лишение свободы

В Туле 45-летний мужчина обвиняется в насильственных действиях сексуального характера.

По информации Myslo, обвиняемый приставал к малолетней девочке: предлагал ей заняться сексом и несколько раз похлопал её по пятой точке. Ребенок рассказал о подозрительном гражданине родителям, а те, в свою очередь, обратились к правоохранителям.

После задержания выяснилось, что обвиняемый ранее был судим за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.