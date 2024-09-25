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Житель Щекино сознался в убийстве пенсионерки во время ограбления: дело 24-летней давности передали в суд
Фото: ru.freepik.com.

Житель Щекино сознался в убийстве пенсионерки во время ограбления: дело 24-летней давности передали в суд

Мужчина написал явку с повинной.

В Щекино осудят 51-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве, совершенном почти 24 года назад, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

По версии следствия, 16 ноября 2000 года двое жителей города 27 и 15 лет решили ограбить квартиру 73-летней пенсионерки. Пока подросток искал ценные вещи, его напарник связал и задушил пожилую тулячку. 

В июле 2024 года мужчина, убивший пенсионерку, признался в содеянном, написав явку с повинной. Уголовное дело в отношении второго преступника прекращено из-за его смерти.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Автор:
сегодня, в 14:05 +1
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