В Тульской области накрыли сеть интимных салонов: владельцы заработали 80 млн рублей

Скрин из видео УМВД по Тульской области.

Услуги интимного характера оказывали девушки в возрасте от 19 до 35 лет.

Тульским сотрудниками управления уголовного розыска поступила информация о том, что с начала года на территории региона четверо местных жителей под видом массажных салонов организовали незаконную деятельность по занятию проституцией. Одних из задержанных ранее был судим за мошенничество.

В Туле и Новомосковске, по месту расположения интимных салонов, указанные лица были задержаны полицейскими при силовой поддержке сотрудников спецподразделения Росгвардии.

Организаторы создали сайт, подготовлены печатные рекламные буклеты. Стоимость услуг варьировалась от 5 000 до 30 000 рублей за час. Услуги интимного характера оказывали девушки в возрасте от 19 до 35 лет. Приблизительный доход за весь период незаконной деятельности предварительно оценивается в сумму около 80 миллионов рублей.

— В ходе обысков изъяты денежные средства, финансовая документация, мобильные телефоны, компьютеры, банковские карты, электронные накопители системы видеонаблюдения, прайс-листы. Оперативниками устанавливаются обстоятельства противоправного деяния задержанных, а также иные лица, причастные к организации данной преступной деятельности, — сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией».

