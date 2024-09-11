  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Тульской области накрыли сеть интимных салонов: владельцы заработали 80 млн рублей - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Тульской области накрыли сеть интимных салонов: владельцы заработали 80 млн рублей
Скрин из видео УМВД по Тульской области.

В Тульской области накрыли сеть интимных салонов: владельцы заработали 80 млн рублей

Услуги интимного характера оказывали девушки в возрасте от 19 до 35 лет.

Тульским сотрудниками управления уголовного розыска поступила информация о том, что с начала года на территории региона четверо местных жителей под видом массажных салонов организовали незаконную деятельность по занятию проституцией. Одних из задержанных ранее был судим за мошенничество. 

В Туле и Новомосковске, по месту расположения интимных салонов, указанные лица были задержаны полицейскими при силовой поддержке сотрудников спецподразделения Росгвардии.

Организаторы создали сайт, подготовлены печатные рекламные буклеты. Стоимость услуг варьировалась от 5 000 до 30 000 рублей за час. Услуги интимного характера оказывали девушки в возрасте от 19 до 35 лет. Приблизительный доход за весь период незаконной деятельности предварительно оценивается в сумму около 80 миллионов рублей.

— В ходе обысков изъяты денежные средства, финансовая документация, мобильные телефоны, компьютеры, банковские карты, электронные накопители системы видеонаблюдения, прайс-листы. Оперативниками устанавливаются обстоятельства противоправного деяния задержанных, а также иные лица, причастные к организации данной преступной деятельности, — сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией».
 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
сегодня, в 12:18 +1
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
умвд по Тульской областизадержаниесеть интимных салонов

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Информационные киоски помогут гостям Тулы ориентироваться в городе
Информационные киоски помогут гостям Тулы ориентироваться в городе
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.