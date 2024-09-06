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Тулячка заплатила за флюорографию 188 тысяч рублей и пожалела
Фото: ru.freepik.com.

Тулячка заплатила за флюорографию 188 тысяч рублей и пожалела

Женщина попалась на уловку мошенников.

В Туле 51-летняя женщина попалась на уловку мошенников. Злоумышленники убедили ее пройти диспансеризацию и сделать флюорографию. Затем получили доступ к личному кабинету на портале «Госуслуги», поле чего оформили на жертву кредит в размере 188 тысяч рублей.

Пятерым потерпевшим жителям региона позвонили по телефону неизвестные, представившись сотрудниками банков и правоохранительных органов.

Наибольшей суммы лишилась 77– летняя пенсионерка из Центрального округа. Она перевела на «безопасный счет» 1,2 миллиона рублей. 

По всем фактам возбуждены и расследуются уголовные дела. 

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Автор:
сегодня, в 12:16 0
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