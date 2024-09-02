Социологи выяснили политические предпочтения жителей Тулы накануне выборов в областную и городскую думы

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На следующей неделе жители Тульской области выберут обновлённый состав облдумы. Кроме того, в Туле пройдут выборы в гордуму.

Согласно данным опроса, в котором поучаствовали 1800 человек, выборы вызывают огромный интерес, на них планирует прийти 71% из опрошенных.

Что касается политических предпочтений, то они выглядят следующим образом. На выборах в облдуму лидирует «Единая Россия», её поддерживают 40,9% опрошенных. На втором месте оказалась ЛДПР с рейтингом 9,8%, на третьем — КПРФ (6,6%). Четвёртое место партии «Новые люди», которые получают 6,2% голосов. У «Партии пенсионеров» 5,8%. Замыкает список «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». У них 4,9% голосов, есть вероятность, что не преодолеют пятипроцентный барьер.

На выборах в гордуму Тулы картина следующая. «Единая Россия» получает 37% голосов, ЛДПР — 9,4%. На третье место вышли «Новые люди» с рейтингом 8,1%. Они потеснили из тройки лидеров КПРФ (5,6%). СРЗП в этом случае набирает больше пяти процентов (5,4%). А вот «Партия пенсионеров» чуть ниже этого порога, 4,7%. Рейтинг «Коммунистов России» ниже статистической погрешности, 0,6%.

До конца предвыборной гонки почти неделя. Кандидаты используют это время, чтобы нарастить популярность и заручиться поддержкой избирателей. Тем более что количество жителей, которые ещё не решили, пойдут ли они на выборы и за какую партию проголосуют, довольно велико.

(Опрос проведен с 23 по 29 августа 2024 года в Тульской области исследовательской группой Russian Field. Опрошено 1800 респондентов методом телефонного опроса. Погрешность не превышает 3,1%. Формулировка вопросов: «В сентябре 2024 года состоятся выборы в областную думу Тульской области и в городскую думу Тулы. Скажите, пожалуйста, вы пойдете или не пойдете на эти выборы?», «Если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, за какую из партий вы бы скорее всего проголосовали?» Заказчик опроса: Центр развития региональной политики).