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На ул. Кирова водителям не дает покоя сплошная линия разметки

На ул. Кирова водителям не дает покоя сплошная линия разметки

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Предлагаем вашему вниманию еще одну запись, которую в редакцию Myslo прислал один из наших постоянных авторов, Дмитрий Л. На кадрах видно, как водитель Hyundai ix35 нарушил правила дорожного движения.

«Не дает им покоя эта сплошная», - прокомментировал автор видео, который ее раз становился очевидцем похожих ситуаций в этом месте.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
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Автор:
сегодня, в 18:54 0
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Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тула
 

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