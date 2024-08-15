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«Было много ужаса и страху»: в тульском троллейбусе мужчина размахивал ножом
Кадр из видео.

«Было много ужаса и страху»: в тульском троллейбусе мужчина размахивал ножом

Об опасной поездке рассказала тулячка в соцсетях.

Днем 15 августа в Туле в троллейбусе № 2, который следовал в сторону ул. Курковой, мужчина размахивал ножом. Об этой ситуации тулячка рассказала в соцсетях. По ее словам, это произошло в 12 часов дня.

— Было много ужаса и страху. Этот человек размахивал ножом. В салоне был ребенок, который сидел за ним и который очень испугался и плакать начал. 

Было страшно от того, что он рядом. Я не знала, как вызвать службу спасения.

Этот мужчина подошёл и перед лицом размахивал у женщины ножом. Она просто ушла и всё. Я надеялась, что она подойдёт к водителю, и тот вызовет полицию. Но этого не произошло!

Я попыталась аккуратно вызвать службу спасения, но человек вышел.
Господи, я не думала, что обычная повседневная поездка может быть небезопасна, — написала женщина в группе «Тула.Жесть» ВКонтакте.

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