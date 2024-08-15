«Было много ужаса и страху»: в тульском троллейбусе мужчина размахивал ножом

Кадр из видео.

Днем 15 августа в Туле в троллейбусе № 2, который следовал в сторону ул. Курковой, мужчина размахивал ножом. Об этой ситуации тулячка рассказала в соцсетях. По ее словам, это произошло в 12 часов дня.

— Было много ужаса и страху. Этот человек размахивал ножом. В салоне был ребенок, который сидел за ним и который очень испугался и плакать начал.

Было страшно от того, что он рядом. Я не знала, как вызвать службу спасения.

Этот мужчина подошёл и перед лицом размахивал у женщины ножом. Она просто ушла и всё. Я надеялась, что она подойдёт к водителю, и тот вызовет полицию. Но этого не произошло!

Я попыталась аккуратно вызвать службу спасения, но человек вышел.

Господи, я не думала, что обычная повседневная поездка может быть небезопасна, — написала женщина в группе «Тула.Жесть» ВКонтакте.