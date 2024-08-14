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Рейд «Ребенок — пассажир» в Туле: за час массовой проверки гаишники поймали семь нарушителей
Фото УГИБДД по Тульской области.

Рейд «Ребенок — пассажир» в Туле: за час массовой проверки гаишники поймали семь нарушителей

Рейд прошел возле ТРЦ «Макси».

За 7 месяцев текущего года в Тульской области произошло 55 ДТП с участием пассажиров до 16 лет, в которых 65 детей получили ранения, 3 — погибли.

В связи с этим в рамках профилактического мероприятия «Безопасное лето!» возле ТРЦ «Макси» инспекторы ДПС ОБ ДПС Госавтоинспекции УМВД России по г. Туле и отдельного специализированного взвода ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Тульской области провели рейд «Ребенок — пассажир». Инспекторы проверяли соблюдение правил перевозки детей.

Только за час массовой проверки полицейские привлекли к административной ответственности семь водителей.

На нарушителей составили протоколы по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ «Нарушение требований к перевозке детей, установленных правилами дорожного движения».

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Каждому виновнику назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3000 рублей. Всего же за 7 месяцев текущего года на территории Тульской области сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 3600 таких нарушений.

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