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В Туле усилится ветер до 18 м/с
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Туле усилится ветер до 18 м/с

В регионе объявлено метеопредупреждение.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие три часа в регионе местами ожидается усиление ветра западной четверти порывами 13-18 м/с. Непогода сохранится до вечера.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности. При порывистом ветре:

  • машину поставьте в гараж, при его отсутствии авто следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону 01 или с мобильного — 112.

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сегодня, в 14:24 +2
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