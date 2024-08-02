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За неделю тульские гаишники задержали на дорогах 8 подростков-мотоциклистов
Фото: тульская Госавтоинспекция

За неделю тульские гаишники задержали на дорогах 8 подростков-мотоциклистов

Один из задержанных был пьян, а двое проигнорировали требования инспекторов об остановке.

За семь дней сотрудники тульской Госавтоинспекции выявили на дорогах региона 8 несовершеннолетних мотоциклистов без прав. В отношении них возбуждены административные дела.

Взрослые, пустившие подростков за руль, привлечены к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ и заплатят штрафы в размере 30 тысяч рублей.

Помните: выезд на дорогу запрещен лицам, не имеющим навыков управления, водительского удостоверения соответствующей категории и не достигшим 16 лет. Юные мотоциклисты часто пренебрегают правилами безопасности: превышают скорость, не используют шлемы и защитную экипировку, грубо нарушают ПДД.

Уважаемые участники дорожного движения! Не забывайте, что мотоцикл – одно из самых неустойчивых и незащищенных транспортных средств. Даже незначительные столкновения могут повлечь очень серьезные последствия. Будьте внимательны и осторожны на дорогах!

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