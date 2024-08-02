Устроивший пьяное ДТП туляк принудительно выплатил уголовный штраф

39-летний житель Тульской области ранее привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и был лишен водительских прав. Однако вскоре после этого мужчина вновь сел за руль пьяным и стал виновником ДТП на автодороге Кимовск-Таболо.

Нарушителя осудили по ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость). По приговору суда он должен был выплатить 250 тыс. рублей в доход государства.

Исполнительный документ о взыскании уголовного штрафа поступил на принудительное исполнение в отделение судебных приставов Кимовского и Куркинского районов Тульской области.

Осужденный штраф платить не спешил, и пристав направил в суд представление о замене штрафа более строгим видом наказания. Это и стало толчком к погашению задолженности.