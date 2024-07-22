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Житель Тульской области одним ударом лишил жизни должника: суд огласил приговор

Житель Тульской области одним ударом лишил жизни должника: суд огласил приговор

Мужчина отправится в колонию строгого режима.

В Тульской области 25-летний житель Куркинского района признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Судом установлено, что 29 ноября 2023 года пьяный обвиняемый находился в гостях у 39-летнего знакомого. В какой-то момент мужчина вспомнил, что хозяин квартиры не спешит отдавать ему деньги, которые занимал, после чего ударил товарища кулаком по голове. От полученных повреждений потерпевший спустя пару дней скончался в больнице.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы.

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