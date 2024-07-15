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Учительница из Болохово хотела заработать в «ТикТоке», но лишилась всех сбережений

Учительница из Болохово хотела заработать в «ТикТоке», но лишилась всех сбережений

В полиции возбуждено уголовное дело.

В Болохово 43-летняя преподавательница стала жертвой мошенничества, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительной информации, с женщиной связался неизвестный, который предложил заработать на просмотре роликов в «ТикТоке». Для этого необходимо было лишь перевести мужчине деньги, чтобы он помог ей с регистрацией.

Учительница поверила мошеннику и перевела ему 262 000 рублей. После этого мужчина исчез, а женщина поняла, что стала жертвой мошенничества. В полиции по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

 

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