В Заречье на сутки отключат холодную воду

Тулагорводоканал напоминает: с 8.00 среды, 10 июля, до 8.00 четверга, 11 июля, будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:
- пос. Октябрьский,
- ул. Октябрьская, 199-209,
- ул. Галкина, 237-289,
- ул. Гагарина, 1-12,
- ул. Нормандии Неман,
- ул. Парижской Коммуны,
- ул. Грибоедова,
- ул. Железнодорожная,
- ул. Кропоткина,
- ул. Красина,
- ул. Гончарова,
- ул. Писемского,
- ул. Боборыкина,
- пос. Обидимо.
Также возможно пониженное давление холодного водоснабжения на других улицах Зареченского округа. Жителей просят заранее запастись водой. В течение дня для них будет организована бесплатная раздача питьевой и технической воды. Публикуем адреса: