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В Заречье на сутки отключат холодную воду
Фото из архива Myslo.

В Заречье на сутки отключат холодную воду

Причина — плановые работы на Упкинском водозаборе.

Тулагорводоканал напоминает: с 8.00 среды, 10 июля, до 8.00 четверга, 11 июля, будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:

  • пос. Октябрьский,
  • ул. Октябрьская, 199-209,
  • ул. Галкина, 237-289,
  • ул. Гагарина, 1-12,
  • ул. Нормандии Неман, 
  • ул. Парижской Коммуны, 
  • ул. Грибоедова, 
  • ул. Железнодорожная,
  • ул. Кропоткина,
  • ул. Красина,
  • ул. Гончарова,
  • ул. Писемского, 
  • ул. Боборыкина, 
  • пос. Обидимо.

Также возможно пониженное давление холодного водоснабжения на других улицах Зареченского округа. Жителей просят заранее запастись водой. В течение дня для них будет организована бесплатная раздача питьевой и технической воды. Публикуем адреса:

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Фотограф:
сегодня, в 07:40 0
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