В Заречье на сутки отключат холодную воду

Фото из архива Myslo.

Тулагорводоканал напоминает: с 8.00 среды, 10 июля, до 8.00 четверга, 11 июля, будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:

пос. Октябрьский,

ул. Октябрьская, 199-209,

ул. Галкина, 237-289,

ул. Гагарина, 1-12,

ул. Нормандии Неман,

ул. Парижской Коммуны,

ул. Грибоедова,

ул. Железнодорожная,

ул. Кропоткина,

ул. Красина,

ул. Гончарова,

ул. Писемского,

ул. Боборыкина,

пос. Обидимо.

Также возможно пониженное давление холодного водоснабжения на других улицах Зареченского округа. Жителей просят заранее запастись водой. В течение дня для них будет организована бесплатная раздача питьевой и технической воды. Публикуем адреса: