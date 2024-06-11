27-летний наркоделец из Тулы отправится в колонию строгого режима

В Новомосковске 27-летний туляк признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что в сентябре 2023 года обвиняемый списался в одном из мессенджеров с незнакомцем и получил от него координаты тайника с наркотиками. Мужчина забрал мефедрон и планировал сбыть его с помощью «закладок» на территории Новомосковска. Однако был задержан правоохранителями.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 10 лет 8 месяцев колонии строгого режима.



