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27-летний наркоделец из Тулы отправится в колонию строгого режима

27-летний наркоделец из Тулы отправится в колонию строгого режима

Приговор огласил Новомосковский районный суд.

В Новомосковске 27-летний туляк признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что в сентябре 2023 года обвиняемый списался в одном из мессенджеров с незнакомцем и получил от него координаты тайника с наркотиками. Мужчина забрал мефедрон и планировал сбыть его с помощью «закладок» на территории Новомосковска. Однако был задержан правоохранителями.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 10 лет 8 месяцев колонии строгого режима. 


 

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