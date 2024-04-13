Житель Мурманска приехал в гости в Тульскую область и стал жертвой мошенников

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За минувшие сутки у пяти граждан мошенниками были похищены 8 миллионов 407 тысяч 930 рублей.

Наибольшей суммы — 7 млн 80 тыс. рублей — лишился 64-летний житель города Мурманска, об этом он заявил в ОМВД России Новомосковску. Мужчина пояснил, что в течение дня ему поступали звонки с неизвестных номеров от якобы сотрудников банка, которые убедили пенсионера перевести сбережения на «безопасный счет».

Жертвой аналогичной схемы обмана стала 73-летняя жительница Белева, она перевела мошенникам 105 тысяч рублей личных средств и 45 тысяч рублей, взятых в кредит.

Помочь в проведении якобы оперативных мероприятий лжесотрудникам правоохранительных органов согласился 62-летний туляк. Для поимки преступников с поличным, как ему по телефону объяснили незнакомые лица, он взял в банке кредит на сумму 359 тысяч рублей и перевел ее на указанный ему банковский счет.

53-летняя узловчанка приняла предложение по телефону о помощи в трудоустройстве на выгодную должность, взяв кредит в размере 784 тысячи 930 рублей для оплаты услуги.

После того, как она потеряла связь с представителем службы занятости, так ей представился звонивший, женщина поняла, что ее обманули.

Необдуманные действия по покупке водонагревателя через мессенджер для 38-летней жительницы Ясногорска завершились потерей 34 тысяч рублей. Женщина откликнулась на объявление, перевела необходимую сумму продавцу, но товара не получила.

Полиция просит граждан проявлять максимальную бдительность при общении с неизвестными телефонными собеседниками.