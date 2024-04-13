Погода 14 апреля: в Туле дождливо и ветряно

В воскресенье, 14 апреля, в Тульской области будет облачно, в течение дня кратковременный дождь (до 1,6 мм осадков).

Ветер западный, юго-западный 7-12 м/с.

Температура по области +14...+19 градусов. Атмосферное давление 725-730 мм рт. ст.