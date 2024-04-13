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Погода 14 апреля: в Туле дождливо и ветряно

Погода 14 апреля: в Туле дождливо и ветряно

Атмосферное давление существенно ниже нормы.

В воскресенье, 14 апреля, в Тульской области будет облачно, в течение дня кратковременный дождь (до 1,6 мм осадков).

Ветер западный, юго-западный 7-12 м/с.

Температура по области +14...+19 градусов. Атмосферное давление 725-730 мм рт. ст.

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