В России переиздали труд туляка Николая Троицкого

Фото Игоря Крюкова.

В этом году усилиями архиерея Русской православной церкви, епископа Луховицкого, викария патриарха Московского и всея Руси, владыки Евфимия, при поддержке туляков Андрея Самошина и Игоря Крюкова переиздали труд нашего земляка Николая Ивановича Троицкого. Об этом рассказал общественник и писатель Игорь Крюков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

— К сожалению, это имя в богоборческий период было практически утрачено для многих россиян. А ведь его можно поставить на первое место с известными и знаковыми людьми России, — сказал активист Игорь Крюков.

Николай Троицкий был создателем первого музея Тульской губернии «Палата древностей», русским богословом, духовным писателем, археологом, краеведом, собирателем древностей, публицистом. Одним из его уникальных трудов, который был издан до революции и на сегодняшний день был практически утрачен, является «Толковая Псалтирь». Архиерей Евфимий — бывший ректор Тульской духовной семинарии — задался целью переиздать это дореволюционное издание, тем самым возобновить в памяти туляков и россиян имя прославленного земляка.

Переиздание этого труда поможет современным православным людям более правильно и четко понимать чтение псалтыря на службах и не только. Эта книга уже поступила во многие библиотеки, храмы России и Тульской области. На днях епископ Луховицкий Евфимий передал более 200 экземпляров для распространения и в знак благодарности за общую работу.

— Я благодарен владыке, что он привлек меня к этой работе. Для меня как для творческого человека и православного писателя, да и просто православного человека поучаствовать в этом проекте было огромной честью.

К слову сказать, чтобы завершить этот проект, мы сталкивались с рядом всевозможных проблем и преград. Но это — как в любом хорошем, добром деле. Слава Богу, на сегодняшний день проект завершен, и новая книга Николая Троицкого «Толковая Псалтирь» увидела свет. А на пятой страничке этого труда мне было позволено оставить свой комментарий, что для меня огромная честь. На сегодняшний день для меня радость держать этот труд в руках и получить 200 экземпляров от владыки. Дорогие туляки, если кто-то из вас захочет приобрести этот труд, обращайтесь ко мне, я помогу вам это сделать за совершенно символическую сумму, а при необходимости и подарю его вам, — отметил Игорь Крюков.