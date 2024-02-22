  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Пенсионерка из Тулы пыталась снять порчу с родственников и лишилась украшений - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Пенсионерка из Тулы пыталась снять порчу с родственников и лишилась украшений

Пенсионерка из Тулы пыталась снять порчу с родственников и лишилась украшений

А еще отдала «специалистке» 145 000 рублей.

В Туле 77-летняя местная жительница стала жертвой мошенничества, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительной информации, пенсионерка разговорилась на улице с женщиной, которая убедила её в том, что на её родственников навели порчу. Снять порчу она согласилась за 145 000 рублей и ювелирные украшения, которые были на пенсионерке. 

Только лишившись денег и украшений, женщина заподозрила, что стала жертвой преступления. В настоящий момент в полиции по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество».

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 13:27 0
Другие статьи по темам
Прочее
Тулапроисшествиямошенничествополицияпорча

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На «Оргсинтезе» проводят модернизацию путей сообщения
На «Оргсинтезе» проводят модернизацию путей сообщения
На фестивале «Дикая Мята» впервые выступит Хаски
На фестивале «Дикая Мята» впервые выступит Хаски
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.