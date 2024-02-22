Пенсионерка из Тулы пыталась снять порчу с родственников и лишилась украшений

В Туле 77-летняя местная жительница стала жертвой мошенничества, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительной информации, пенсионерка разговорилась на улице с женщиной, которая убедила её в том, что на её родственников навели порчу. Снять порчу она согласилась за 145 000 рублей и ювелирные украшения, которые были на пенсионерке.

Только лишившись денег и украшений, женщина заподозрила, что стала жертвой преступления. В настоящий момент в полиции по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество».