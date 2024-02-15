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В Новомосковске работники общепита избили буйного клиента

В Новомосковске работники общепита избили буйного клиента

Пьяный мужчина разбил стекло входной двери и пытался сбежать.

В Новомосковске полицейские устанавливают обстоятельства конфликта, случившегося возле местного кафе, сообщает пресс-служба УМВД России по региону. 

По предварительным данным, ночью 11 февраля пьяный мужчина разбил стекло входной двери в кафе, после чего попытался сбежать. Работники общепита догнали и избили буйного гражданина. 

В настоящее время сотрудники полиции ОМВД России по г. Новомосковску устанавливают все обстоятельства данного происшествия. Все участники конфликта установлены. Решается вопрос о привлечении виновных к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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