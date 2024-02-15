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Роспотребнадзор: минералку «Джермук» изымут из продажи
Фото из архива Myslo.

Роспотребнадзор: минералку «Джермук» изымут из продажи

С полок магазинов и маркетплейсов уберут партии, ввезенные в РФ с 28 декабря по 12 февраля.

Роспотребнадзор приостановил реализацию отдельных партий минеральной воды торговой марки «Джермук» в связи с проверкой на безопасность.

Речь идет об отдельных партиях с датой производства 28.12.2023. Изымут из продажи минералку «Джермук», расфасованную в стеклянную тару объемом 0,5 л и ввезенную на территорию РФ с 28 декабря по 12 февраля.

— Благодаря возможностям системы маркировки товаров Роспотребнадзором в кратчайшие сроки определено местонахождение продукции и блокируется возможность ее дальнейшей реализации в розницу. В личные кабинеты компаний, на балансе которых числится данная продукция, направлены дополнительные уведомления, — сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Тульской области.

Напомним, в понедельник, 12 февраля, житель Владикавказа получил ожог пищевода после того, как сделал глоток из купленной в магазине минералки «Джермук». Оказалось, что в стеклянной бутылке был уксус. В последствии пострадавший скончался. 

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