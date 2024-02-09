В Плавске наркоман оторвал погон с формы полицейского: суд огласил приговор

В Плавске местный житель признан виновным в применении насилия в отношении сотрудника полиции.

Судом установлено, что в декабре 2023 года обвиняемый, находившийся в состоянии наркотического опьянения, матерился около магазина. Сотрудник полиции предложил мужчине проехать в отдел для составления протокола на предмет хулиганства.

В ответ на это обвиняемый ударил стража порядка по плечу, а потом оторвал погон с форменного обмундирования.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в 40 000 рублей.

